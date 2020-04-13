Киев, 13 апреля, 2020, 17:02 — ИА Регнум. Ситуация с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС критическая, зона пылает, а власти не обращают на эту ситуацию должного внимания, заявил 13 апреля общественный деятель, член общественного совета Госагентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

Пожар

Местная власть отчитывается, что всё под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории, подчеркивает Емельяненко.

«У меня два варианта: или в правительство не сообщают реальную ситуацию, или они выбрали политику замалчивания… Сейчас огонь добрался до Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов «Подлесный», где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС», — подчеркнул эксперт.

Емельяненко еще раз подчеркнул, что огонь, несмотря на работу спасателей, свободно перемещается при помощи ветра и сейчас добрался до самых опасных объектов зоны отчуждения.

ИА REGNUM отмечает, что утром 13 апреля украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели продолжают тушение пожаров в Чернобыльской зоне на территории трех лесничеств — Корогодского, Котовского и Денисовецкого. В сообщении отмечалось, что к тушению пожаров привлечены 366 человек и 88 единиц техники, в том числе три самолета Ан-32П и три вертолета ГСЧС, которыми 12 апреля было осуществлено 143 сброса — 370 т воды.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул еще 4 апреля, справиться со стихией пожарные не могут из-за постоянного сильного ветра.