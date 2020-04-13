Санкт-Петербург, 13 апреля, 2020, 17:06 — ИА Регнум. Российский завод южнокорейской корпорации Hyundai Motor, расположенный в Петербурге, возвращается к работе. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 апреля на предприятии.

Дарья Драй ИА REGNUM Завод Hyundai Motor в Петербурге

Завод был закрыт с 28 марта. Чтобы не допустить распространения коронавируса, был разработан стандарт безопасности в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача и Роспотребнадзора.

«В период с 13 по 17 апреля российский завод компании Hyundai Motor возобновляет производство автомобилей, работая в одну сокращенную производственную смену. Большая часть сотрудников офиса будет работать удаленно. Таким образом, на заводе будет присутствовать минимально необходимое количество сотрудников», — пояснили в компании.

Ужесточились требования, предъявляемые к санитарному режиму на заводе и личной гигиене сотрудников, к режиму доступа на территорию, к санитарной обработке помещений, к обеспечению сотрудников средствами защиты.

Как долго завод проработает в таком усеченном режиме, пока неизвестно — о последующем графике работы компания будет информировать позднее.

Заметим, ранее сообщалось, что Hyundai Motor закроет вторую производственную линию на пятом заводе в южнокорейском городе Ульсан на пять дней с 13 апреля.

Завод Hyundai в Петербурге выпускает модели Kia Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris. Это самый крупный автомобильный завод в России после АвтоВАЗа.