Калуга, 13 апреля, 2020, 17:26 — ИА Регнум. Калужскими предприятиями ежедневно производится порядка 187 тысяч медицинских масок, а также медицинские халаты, противочумные костюмы и антисептики, сообщили 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru В Обнинске филиал АО «Л’Ореаль» приступил к производству антисептического геля.

К производству средств индивидуальной защиты, используемых в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, активно включились предприятия всех районов области. Среди них ООО «Мануфактуры Боско», ООО ПКФ «Медитек», ООО «Русхим» и ИП Попов А.А. (Калуга), ООО «Каро», ООО «Кароспорт», АО «Обнинскоргсинтез» и ООО «ОТК» из Обнинска, Швейная фабрика «Дибони» и «Середейская фабрика одежды» из Сухиничского района, ООО «Фирма-МТ» (Мосальск), ООО «Витекс» (Хвастовичский район), ООО «Ювента» (Киров), ООО «Людиновская швейная фабрика», ООО «ШН-Промод» (Таруса) и другие.

Согласно поручению президента России, калужские власти намерены создать необходимый запас средств индивидуальной защиты, который необходим для работы медиков, сотрудников коммунальных служб и правоохранительных органов, а также востребован населением.

«Производимые в регионе средства индивидуальной защиты должны использоваться в первую очередь для борьбы с коронавирусом в нашей области», — считает врио калужского губернатора Владислав Шапша.