Число заражённых коронавирусной инфекцией в России растёт с каждым днём. По данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которые были обнародованы в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, основной показатель заражённых приходится на Москву и Подмосковье. При этом, по её словам, показатель заболеваемости составляет 12,5 человека на 100 тысяч жителей. Также накануне Голикова заявила, что дни 14−16 апреля станут определяющими для понимания относительного того, сможет ли Россия выйти на плато по коронавирусу, или же показатели будут всё ещё расти какое-то время. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин выступил с рядом жёстких заявлений. Так, глава государства заявил, что он будет квалифицировать как преступную халатность всё, что будет недоделано в условиях борьбы с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что по состоянию на 13 апреля пик заболеваемости не пройден даже в Москве. Путин также посетовал на то, что в России очень много проблем со здравоохранением, и «хвастаться особо нечем». Удастся ли России достигнуть плато в показателе зараженных коронавирусом? Как скоро будет отменена самоизоляция? Какие меры для нераспространения коронавирусной инфекции принимают регионы? ИА REGNUM следит за развитием ситуации. [[[picture1]]]

Обложка. Коронавирус. Иван Шилов ИА REGNUM

16:56 13.04.2020 В России наблюдается устойчивость тенденции роста числа новых заражений коронавирусом, заявила 13 апреля заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на оперативном совещании по санитарно-эпидемической обстановке. По её словам, основная часть выявленных случаев заражения коронавирусом приходится на Москву и Московскую область. В частности, на Москву и Подмосковье приходится 72,3% новых заражений, в то время как на остальные регионы России — 27,7%. Читайте также: Голикова заявила об устойчивом росте числа заражений коронавирусом в России

16:59 13.04.2020 70 человек оштрафованы за нарушение режима самоизоляции в Ивановской области, данные привёл на брифинге 13 апреля глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин. Об этом: В Ивановской области 70 человек оштрафованы за нарушение самоизоляции

17:05 13.04.2020 В Кузбассе, по данным на 17:00 (время местное) сегодня, 13 апреля, официально зарегистрированы ещё три пациента с коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Таким образом, сейчас в в инфекционных больницах региона находятся 12 пациентов с коронавирусом. Подробности в материале: В Кузбассе подтверждены три новых случая заражения коронавирусом

17:06 13.04.2020 Российский завод южнокорейской корпорации Hyundai Motor, расположенный в Петербурге, возвращается к работе. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 апреля на предприятии. Об этом: Российский завод Hyundai возобновил производство автомобилей

17:07 13.04.2020 Очереди за льготными лекарствами отмечаются в Ивановской области. Об этом 13 апреля на брифинге рассказал глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин, сообщила пресс-служба облправительства. Читайте также: В Ивановской области возникли очереди за льготными лекарствами

17:11 13.04.2020 В Мордовии в настоящее время домашний карантин обязаны соблюдать 819 человек. В условиях стационара лечение проходит 161 человек. В обсервационном отделении находятся 60 человек в режиме изоляции. Подробности в материале: В Мордовии на домашнем карантине находятся почти 820 человек

17:13 13.04.2020 В Карачаево-Черкесии предпринимаются меры по дезинфекции общественного транспорта. В столице региона проводится санитарная обработка автобусов и троллейбусов. Несколько раз в день салоны, поручни, двери транспортных средств обрабатываются 70%-ным спиртом с добавлением перекиси водорода. После этого транспорт проветривают в течение получаса и выпускают на линии. Подробности в материале: В Карачаево-Черкесии дезинфицируют общественный транспорт

17:13 13.04.2020 В 20 странах, в том числе в Испании, Италии, Киргизии, находятся 218 жителей Саратовской области. Об этом: Более 200 жителей Саратовской области не могут вернуться из-за границы

17:13 13.04.2020 Госдума на пленарном заседании 14 апреля обсудит ряд приоритетных законопроектов, направленных на поддержку граждан и предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Читайте также: Госдума на заседании обсудит помощь бизнесу и поддержку граждан

17:14 13.04.2020 Патрулирование улиц Екатеринбурга в период режима самоизоляции. Алексей Колчин © ИА REGNUM

17:16 13.04.2020 Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на данный момент цифровые пропуска действуют только на транспорте.

17:17 13.04.2020 Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тестирование на наличие антител к коронавирусу будет запущено в Москве с 14 апреля.

17:18 13.04.2020 Епископ Каменский и Камышловский Мефодий призвал приходить в храм, невзирая на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в видеообращении. Ранее главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских заявил, что власти выпишут предписание, согласно которому пасхальные богослужение нужно будет отмечать дистанционно. До этого губернатор региона Евгений Куйвашев, опираясь на слова патриарха Кирилла, заявил о предпочтительности молитвы дома, а не в храме. Тем не менее, епископ не согласился с такой точкой зрения. «Бояться смерти надо не в храме. Здесь, в храме, как раз победа над смертью», — сказал Мефодий. Тем не менее епископ все равно призвал «соблюдать меры предосторожности» и «не искушать бога». Подробности в материале: Свердловский епископ призвал идти в храмы, несмотря на пандемию

17:20 13.04.2020 В Санкт-Петербурге терапевтическое отделение городской больницы №38 им. Н. А. Семашко, где у одного из пациентов был обнаружен коронавирус, закрыто на карантин. Об этом 13 апреля сообщили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Терапевтическое отделение больницы Семашко в Пушкине закрыли на карантин

17:23 13.04.2020 Государственная филармония Кузбасса запустила ежедневные виртуальные концерты. Каждый день в 18:00 в течение недели будут показаны выступления творческих коллективов. Онлайн-трансляции будут вестись на сайте учреждения и в социальной сети Вконтакте. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте культуры и национальной политики региона. Об этом: Филармония Кузбасса запустила ежедневные онлайн-концерты

17:28 13.04.2020 От двустороннего воспаления лёгких скончался пациент Белгородской областной инфекционной клинической больницы. Ранее у мужчины был подтверждён коронавирус. Об этом 13 апреля на своей странице в социальной сети написал глава региона Евгений Савченко. Об этом: В Белгороде скончался пациент с подтверждённым коронавирусом

17:32 13.04.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вспышки коронавируса в ряде субъектов Федерации — это результат разгильдяйства Читайте также: Путин: ситуация с коронавирусом в ряде регионов — результат разгильдяйства

17:34 13.04.2020 Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятом освещении принимаемых в Белоруссии мер по борьбе с коронавирусом, а указал на необходимость привлечь спецслужбы, чтобы «пресекать в Белоруссии всякие попытки хайповать на теме коронавируса». Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Говоря об освещении белорусских реалий в СМИ, Лукашенко сказал: «Мне много говорят, что мы там проигрываем Telegram-каналам и прочее. Да, наверное, там грязи больше, чем наших голосов — официальных властей. Хотя информации не скажешь, что не хватает. Но я так подумал, ну что нам, пиариться и начать создавать какие-то Telegram-каналы и там какую-то полужелтую информацию вбрасывать, чтобы там присутствовать… Наверное, это не наш путь». «Россиянам хотел бы сказать — этим, которые «плявузгают» (клевещут — прим. ИА REGNUM): не трогайте нас! Мы ведь у них ничего не просим. Мы спасаемся, защищаемся сами. Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там, на Западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные?», — сказал Лукашенко, обращаясь к главе Совбеза и другим участникам совещания. Читайте подробнее: Лукашенко: «Россияне, не трогайте нас, зачем вы делаете нас дураками?»

17:44 13.04.2020 Московские суды в понедельник оштрафовали восьмерых нарушителей самоизоляции на 15 тысяч рублей каждого, сообщили 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мосгорсуда. «Во всех случаях граждане находились в общественном месте на улице на расстоянии более 100 метров от места фактического проживания без необходимости и в отсутствие оснований, предусмотренных действующими нормами, а также игнорировали разъяснения сотрудников полиции о необходимости соблюдения режима самоизоляции», — сказал собеседник агентства. Об этом: Восемь нарушителей самоизоляции в Москве заплатят по ₽15 тысяч

17:46 13.04.2020 Несмотря на непростую ситуацию в мире, связанную с пандемией коронавируса, чемпионат мира по парашютному спорту не отменяется и не переносится. Он пройдёт в Кузбассе в августе 2020 года. Участие в нём примут представители 30 стран. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона. «Организационный комитет по подготовке и проведению мондиаля работает полным ходом, — прокомментировал ситуацию президент Федерации парашютного спорта России Андрей Барабаш. — Мы понимаем, что основная наша задача — это обеспечить безопасность спортсменов и зрителей. На данный момент оснований для отмены нет. Мы надеемся на благоприятный вариант развития событий». Читайте также: В Кузбассе не стали отменять чемпионат мира по парашютному спорту

17:46 13.04.2020 В Ростове-на-Дону пациентка, госпитализированная с пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию в горбольницу №6, пока не получила окончательный результат анализа. Читайте также: У пациентки ростовской горбольницы №6 коронавирус пока не подтверждён

17:49 13.04.2020 Спикер парламента Чечни и по совместительству глава республиканского оперативного штаба Магомед Даудов заявил, что власти региона ввели пропуска, действующие два часа. Эти пропуска введены с 13 апреля и выдаются на одну семью или адрес для посещения магазинов, аптек и других жизненно необходимых объектов.

17:49 13.04.2020 Власти Ленинградской области решили не отменять на время пандемии коронавируса льготный проезд для местных жителей. Об этом: Власти Ленобласти сохранили льготный проезд несмотря на коронавирус

17:49 13.04.2020 Сотрудники всех надзорных органов Севастополя будут патрулировать улицы города и смогут выписывать протоколы о нарушении самоизоляции граждан. Гражданский сектор усилят специалистами, которые перейдут в режим патрулирования совместно с теми или иными представителями правоохранительного блока для выписывания соответствующих протоколов о нарушениях. Об этом: Все надзорные органы Севастополя будут штрафовать за нарушение самоизоляции

17:50 13.04.2020 Более 240 пациентов с коронавирусом в России подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании у президента Владимира Путина. Читайте подробнее: Более 240 пациентов с коронавирусом в России подключены к аппаратам ИВЛ

17:53 13.04.2020 В ближайшее время в Коми может резко ухудшится статистика по коронавирусу SARS-CoV2 — власти ждут подтверждения более 200 положительных тестов. Читайте также: Власти Коми ожидают подтверждения двух сотен тестов на коронавирус

17:57 13.04.2020 Свердловский полицейский заразился коронавирусом. Об этом заявил руководитель регионального главка МВД Александр Мешков на совещании с уральским полпредом Урфо Николаем Цукановым, сообщает РИА Новости. «Сегодня один подтвержденный факт в Свердловской области», — цитирует издание Мешкова. Пресс-секретарь главка полковник Валерий Горелых заявил корреспонденту ИА REGNUM, что не подтверждает и не опровергает информацию о заражении сотрудника. Подробности в материале: В Свердловской области подозревают коронавирус у полицейского

17:58 13.04.2020 Из-за коронавируса в Кемеровской области отменили весенние ярмарки. Однако, как заявили в правительстве региона, кемеровчане смогут заказать товары ярмарочного ассортимента с бесплатной доставкой на дом. Их привезут волонтёры. Доставку смогут заказать пожилые и маломобильные жители региона, а также те, кто находится на обязательной самоизоляции. В минсельхозе Кемеровской области уточнили, что доставка продуктов питания по ярмарочным ценам, сниженным на 10−15%, будет действовать в Анжеро-Судженске, Белове, Кемерове, Киселевске, Междуреченске, Новокузнецке и Прокопьевске. Акция будет проходить 14 и 15 апреля. Заявки принимаются по телефонам. Подробности в материале: Волонтёры Кузбасса развезут по домам продукты питания по сниженным ценам

17:58 13.04.2020 Севастополь готовится к кризису в связи с угрозой распространения инфекции в городе. Власти города сейчас пытаются выиграть время и усиливают возможности местной медицины. Уже к концу недели обещают развёрнуть 100 коек с кислородом. Читайте подробнее: В Севастополе пытаются выиграть время перед кризисом из-за коронавируса

17:59 13.04.2020 В Тульской области двое пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщил министр здравоохранения региона Алексей Эрк на заседании оперативного штаба. Подробности в материале: В Тульской области двое пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии

18:02 13.04.2020 В Ростовской области дети, получившие подтверждённый результат теста на коронавирус, легко переносят болезнь. Подробности в материале: В Ростовской области дети легко переносят коронавирус — минздрав

18:03 13.04.2020 Мужчина в подтверждённым коронавирусом, который скончался 13 апреля от двустороннего воспаления лёгких в Белгороде, приехал из Москвы. Пациент получал полномасштабное лечение, ему проводились все необходимые мероприятия, но его состояние стремительно ухудшалось. Подробности в материале: Скончавшийся в Белгороде пациент с коронавирусом приехал из Москвы

18:03 13.04.2020 В Нижнем Новгороде 20 апреля военными строителями будет сдан в эксплуатацию многофункциональный медицинский центр, сообщает 13 апреля пресс-служба Западного военного округа (ЗВО). В данный момент там устанавливается медицинская аппаратура, в том числе комплексы искусственной вентиляции легких и томограф. Читайте также: В Нижнем Новгороде военные строители завершают постройку медцентра

18:06 13.04.2020 13 пассажирских авиарейсов, после введения карантина для пассажиров, прибыли из Москвы в Уфу. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе главы Башкирии агентству ИА REGNUM. Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в Указ о введении режима «Повышенная готовность» из-за коронавируса, согласно которому все граждане, прибывающие в Уфу, должны оперативно сдавать тест на коронавирус и уходить на двухнедельную самоизоляцию по месту жительства. По сообщению пресс-службы ведомства, всего с 10 апреля в Уфу прибыло 13 авиарейсов, которые доставили 1030 пассажиров. Об этом: В Уфу из Москвы прилетели 13 рейсов после введения карантина для пассажиров

18:06 13.04.2020 В Астрахани на двух вокзалах расчёты батальона радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Южного военного округа ночью продезинфицировали более 30 тысяч квадратных метров. В Областном клиническом противотуберкулёзном диспансере площадь обработки составила порядка 15 тыс. квадратных метров. Подробности в материале: Военные по ночам дезинфицируют астраханские вокзалы

18:07 13.04.2020 Власти Севастополя усилят режим контроля автотранспорта на пяти контрольных пунктах региона. Будет установлен не добровольный, а обязательный контроль документов сотрудниками правоохранительных органов на въезде в город. Для граждан из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга будет действовать обязательный режим помещения в обсерватор. Крымчанам и севастопольцам, чтобы пересечь границу, нужно будет предъявить пропуск о работе в одном из субъектов. Читайте подробнее: В Севастополе усиливают пропускной режим

18:10 13.04.2020 В Роспотребнадзоре заявили о росте внебольничной пневмонии в Подмосковье.

18:11 13.04.2020 Челябинский губернатор Алексей Текслер общается со своей семьёй только по видеосвязи. Об этом он написал в инстаграм. «Сейчас это лучший способ быть рядом со своими родными», — сказал Текслер. Об этом: Челябинский губернатор рассказал о жизни в самоизоляции

18:11 13.04.2020 Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду на то, что рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией продлится не более недели.

18:12 13.04.2020 Распространение новой коронавирусной инфекции в Ростовской области ещё не достигло пика. Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв. Читайте подробнее: Ростовская область ещё не достигла пика по коронавирусу — Роспотребнадзор

18:13 13.04.2020 Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что летальность от пневмоний и прочих заболеваний на сегодняшний день в стране по сравнению с 2019 годом меньше на 5%.

18:14 13.04.2020 Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у 1040 из 2558 новых пациентов с коронавирусом нет клинических симптомов.

18:15 13.04.2020 Председатель Законодательного собрания Кемеровской области Вячеслав Петров заявил, что несмотря на увеличение пациентов с коронавирусом, в целом обстановка в регионе, благодаря принятым ранее мерам, остается стабильной. «Поэтому в субботу губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв принял решение о снятии ограничений ещё с ряда предприятий, которые расположены в отдельно стоящих зданиях. Главное условие для их работы остается неизменным — принятие всех возможных мер безопасности здоровья», — уточнил Петров на аппаратном совещании. Об этом: Председатель парламента Кузбасса: обстановка остаётся стабильной

18:15 13.04.2020 Сотрудники петербургской полиции и медицинские работники разыскивают двух мужчин, которые несмотря на подозрение у них заражение коронавирусом, самовольно покинули больницу. Подробности в материале: В Петербурге ищут двух сбежавших пациентов, у них подозревают коронавирус

18:16 13.04.2020 В Москве выдали почти 1 млн цифровых пропусков в первый день работы системы. Об этом 13 апреля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. «Несмотря на сложности, выдано 900 тыс. пропусков, почти миллион, это огромный объем», — сказал мэр. Читайте также: В Москве за один день выдали около 1 млн спецпропусков

18:16 13.04.2020 Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице наблюдается снижение количества госпитализаций, а тест-системы на выявление коронавируса стали более эффективными. Читайте также: Собянин: в Москве идет снижение госпитализации с тяжелой формой COVID-19

18:16 13.04.2020 Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о возможности дефицита некоторых препаратов в России.

18:18 13.04.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в субъектах Федерации не будет что-то вовремя сделано для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом: Путин: срывы мероприятий по борьбе с COVID-19 рассматриваю как халатность

18:18 13.04.2020 Недалеко от площадки строительства Центра крупнотоннажных морских сооружений, где выявлено массовое заражение коронавирусом SARS-CoV2, МЧС России начало развертывать аэромобильный госпиталь. Подробности в материале: Аэромобильный госпиталь для пациентов с SARS-CoV2 строят под Мурманском

18:19 13.04.2020 Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о разработке российской компанией препарата от коронавируса. Клинические испытания препарата начнутся через 10−12 дней, отметил министр.

18:23 13.04.2020 Самолет, вылетевший из Испании с петербуржцами и жителями Ленобласти на борту, приземлился в «Пулково». Читайте также: Петербуржцев и жителей Ленобласти эвакуировали из Испании

18:27 13.04.2020 Новолипецкий металлургический комбинат и благотворительный фонд «Милосердие» передали около 100 тысяч масок и респираторов для медицинских учреждений и сотрудников ОВД Липецкой области. Также в течение месяца НЛМК планирует оснастить лечебные учреждения региона 35 аппаратами искусственной вентиляции легких, 3,5 тыс. противоэпидемических костюмов, 50 концентраторами кислорода, 20 бронхоскопами, а также медицинскими кроватями и оборудованием для двух ПЦР-лабораторий. Читайте подробнее: Липецкие металлурги передали медикам и полицейским 100 тыс. масок

18:28 13.04.2020 В Мурманской области одна из пациенток с подтвержденным коронавирусом находится в тяжелом состоянии. Об этом: Мурманский минздрав сообщил о тяжелом состоянии пациентки с коронавирусом

18:28 13.04.2020 В Севастополь поступили новые аппараты искусственной вентиляции легких. Фото: sev.gov.ru

18:30 13.04.2020 Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту распространения недостоверной информации в социальных сетях о якобы побеге главного врача из республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где у 40 пациентов был выявлен коронавирус. Читайте подробнее: В Башкирии возбуждено дело за фейки о побеге главврача из больницы

18:31 13.04.2020 В Чувашии большинство новых пациентов, у которых официально подтверждено заражение коронавирусом, — пациенты второй городской больницы в Чебоксарах. Читайте подробнее: В Чувашии у медработника подтверждено заражение коронавирусом

18:32 13.04.2020 В Ростове-на-Дону к 15 мая будет построен военный госпиталь. Об этом на брифинге сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Читайте подробнее: В Ростове-на-Дону к 15 мая построят военный госпиталь

18:32 13.04.2020 Руководство городской больницы №2 в Петербурге обратилось за помощью в правоохранительные органы, чтобы те помогли установить местонахождение и вернуть в стационар петербуржца, у которого подозревают коронавирус. Читайте подробнее: У сбежавшего в Петербурге мужчины с подозрением на коронавирус — пневмония

18:36 13.04.2020 Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес изменения в свой указ о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории региона. Как и предупреждал ранее губернатор, в связи с ухудшением ситуации и увеличением количества заразившихся, меры существенно ужесточаются. Читайте также: В Псковской области ужесточили меры по изоляции жителей

18:40 13.04.2020 В Курской области скончались две женщины, у которых было лабораторно подтверждено заражение коронавирусом. Данные о них не были включены в федеральную сводку, так как пока не установлены точные причины смерти, — у обеих женщин были сопутствующие хронические заболевания. Читайте также: В Курской области умерли две женщины с COVID-19

18:40 13.04.2020 В России разработан препарат для лечения заболевания, вызываемого коронавирусом, сообщил 13 апреля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, речь идёт о полностью российском аналоге препарата, который уже прошел тестирование в ряде других стран. Читайте также: Глава минздрава России заявил о новом препарате для лечения COVID-19

18:41 13.04.2020 В Челябинской области большинство новых случаев заражения коронавирусом возникло внутри региона. Об этом в инстаграм написал губернатор Алексей Текслер. Он также отметил, что подтверждены случаи бессимптомного течения болезни. По этой причине очень важно остановить распространение этого вируса. «От личной ответственности, от твёрдости в решении соблюдать карантин зависит очень многое», — добавил губернатор. Подробности в материале: Челябинцы всё чаще заражаются коронавирусом внутри региона

18:42 13.04.2020 Всего в Москве к борьбе с коронавирусом подключились около 4,5 тысяч студентов медвузов и колледжей. Читайте подробнее: В Москве в борьбу с коронавирусом включились студенты медвузов и колледжей

18:46 13.04.2020 В Тюменской области все новые выявленные случаи заражения коронавирусом SARS-CoV2 являются результатом контактов тюменцев с носителями инфекции внутри региона. Об этом сообщила заместитель губернатора области Ольга Кузнечевских. Подробности в материале: В Тюменской области коронавирусная инфекция распространяется внутри региона

18:47 13.04.2020 Останкинский суд Москвы оштрафовал первого предпринимателя, серьезно нарушившего запрет на торговлю в условиях режима повышенной готовности, сообщили 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мосгорсуда. «В нарушение действующих в настоящее время норм, индивидуальный предприниматель 1 апреля допустил реализацию продуктов питания быстрого приготовления при непосредственном посещении покупателем предприятия, контактном получении продукции и оплаты предоставленной услуги», — сказал собеседник агентства. Читайте подробнее: В Москве за торговлю в условиях коронавируса оштрафован бизнесмен

18:49 13.04.2020 Детское отделение Петербургского городского онкологического центра в поселке Песочный закрыто на карантин, у одного из маленьких пациентов был получен положительный результат на новую коронавирусную инфекцию. Подробности в материале: В Петербурге на карантин закрыли детское онкоотделение центра в Песочном

18:52 13.04.2020 В мэрии Москвы заявили о выдаче уже 1,8 млн пропусков для жителей столицы.

18:54 13.04.2020 Жители Москвы, как и жители других городов России, активно защищают памятники от коронавируса медицинскими масками. Читайте подробнее: Памятник Корбюзье на Мясницкой в маске соблюдает социальную дистанцию

19:00 13.04.2020 Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) провели дезинфекцию зданий, сооружений и прилегающей к ним территории авиастроительного завода «Роствертол», входящего в холдинг «Вертолеты России», сообщает 13 апреля «Интерфакс-АВН» со ссылкой на пресс-службу холдинга. Мероприятия были проведены для предотвращения заражения сотрудников инфекцией SARS-CoV-2. Читайте также: Военные продезинфицировали вертолётостроительный завод «Роствертол»

19:12 13.04.2020 В отношении жительницы Звениговского района республики составлен протокол об административном правонарушении по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»). За фейк о коронавирусе женщина заплатит штраф в 15 тыс. рублей. Об этом: Жительница Марий Эл заплатит штраф за фейк о коронавирусе

19:13 13.04.2020 По решению мирового суда женщина была оштрафована на 15 тысяч рублей за злоупотребление свободой массовой информации. Об этом: Жительницу Марий Эл оштрафовали за размещение фейка в социальных сетях

19:13 13.04.2020 Общественно-волонтерский центр создан в Ставропольском крае для оказания помощи людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса. Расположен центр в Пятигорске, однако деятельность его разворачивается и в других городах региона, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля полномочный представитель Общенационального союза индустрии гостеприимства в СКФО Анна Наумова. Об этом: На Ставрополье волонтеры помогают нуждающимся в период пандемии

19:25 13.04.2020 Дезинфекция остановок общественного транспорта в Псковской области. Фото: pskov.ru

19:33 13.04.2020 Жителям Москвы выдано уже 1,8 миллиона цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщил вечером 13 апреля руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. Подробности в материале: Жителям Москвы выдано уже 1,8 млн цифровых пропусков

19:37 13.04.2020 В Удмуртии с 17 апреля до особого распоряжения закроются все храмы и церкви. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов. Об этом: В Удмуртии с 17 апреля закроют храмы

19:40 13.04.2020 В Москве за первый день выдано 1,8 млн цифровых пропусков для передвижения по городу на личном или общественном транспорте. Об этом 13 апреля сообщает официальный сайт мэра Москвы. По его словам, 70% заявок была подано через сайт mos.ru, а порядка 90% пропусков оформляются для поездок на работу. Выдача разрешений началась сегодня. Цифровыми пропусками будут пользоваться только граждане, передвигающиеся на транспорте. Читайте также: В Москве за один день выдали 1,8 млн цифровых спецпропусков

19:46 13.04.2020 В Свердловской области временно запрещают устраивать массовые религиозные обряды и посещать кладбища, за некоторым исключением. Постановление подписал глава областного управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских. Согласно документу, в регионе запрещается проведение массовых мероприятий, включая «религиозные массовые обряды» и «церемонии различных конфессий». Кроме того, будет ограничен доступ к свердловских кладбищам — их позволят посещать лишь для проведения похорон и оказания ритуальных услуг. Постановление исчезло через некоторое время после публикации на сайте ведомства. Однако пресс-секретарь управления Анна Ожиганова уточнила корреспонденту ИА REGNUM, что это связано лишь с техническими неполадками. Подробности в материале: На Среднем Урале запретили ходить в храмы и на кладбища

19:53 13.04.2020 В Удмуртии принято решение по ограничению въезда в города республики. В частности, речь идет об Ижевске, Воткинске, Сарапуле, Глазове и Можге. Читайте также: В города Удмуртии не будут впускать въезжающих без местной прописки

19:53 13.04.2020 Заместитель муфтия Чечни Адам Ильясов объявил о временном запрете муфтиятом региона бракосочетаний по исламским канонам в республике. Причиной стала пандемия коронавируса.

20:06 13.04.2020 Мэр Москвы Сергей Собянин 13 апреля встретился с делегацией медицинских экспертов из китайской провинции Хэйлунцзян, сообщает РИА Новости. Собянин рассказал, что в Москве «детально изучили» китайский опыт, читали книги и рекомендации. Также он поблагодарил за предоставленную помощь в виде лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, оборудования. «В этот сложный период это бесценная помощь», — сказал мэр. Подробности в материале: Собянин встретился с медицинскими экспертами из Китая

20:07 13.04.2020 Для верующих будет организована трансляция пасхального богослужения и доставка праздничных куличей. Об этом: В Удмуртии власти дали распоряжение о закрытии для прихожан храмов на Пасху

20:08 13.04.2020 «Ситуация с коронавирусом затянется до конца года минимум. А если следующей зимой будет новая вспышка, связанная с мутацией вируса, как это происходит в случае с гриппом, — это просто будет новая реальность», — эксперт Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук Иван Зуенко рассказал ИА REGNUM, как коронавирус меняет привычный мир и какие страны не переживут текущий кризис. Читайте также: Корнавирус в России и мире: «Блеск западных ценностей для многих поблекнет»

20:08 13.04.2020 В Москве с 13 апреля парковка для медицинского персонала, работающего с пациентами с коронавирусом, стала бесплатной, сообщает Telegram-канал оперштаба Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову. «Мы прекрасно понимаем, что основная нагрузка сейчас ложится на медицинских работников, и стараемся сделать все возможное, чтобы максимально облегчить и обезопасить им работу», — сказала Ракова. Читайте также: Медработники с 13 апреля могут бесплатно парковаться в центре Москвы

20:09 13.04.2020 Специальный авиарейс для вывоза граждан России на родину из Италии запланирован на среду, 15 апреля, сообщает российское посольство в Италии в Facebook. Подробности в материале: Авиарейс для вывоза граждан России из Италии запланировали на 15 апреля

20:22 13.04.2020 Главный врач Вяземской центральной районной больницы Смоленской области уволен с должности из-за ситуации с коронавирусом, о решении 13 апреля объявил губернатор Алексей Островский. «За низкую эффективность при исполнении должностных обязанностей уволен главный врач Вяземской ЦРБ. И это следует воспринимать как сигнал руководителям других районных больниц», — отметил Островский. Читайте также: Смоленский губернатор уволил главврача Вяземской ЦРБ из-за коронавируса

20:27 13.04.2020 Первый заместитель руководителя департамента здравоохранения Смоленской области КристинаРябкова ушла в отставку, об этом 13 апреля объявил губернатор Алексей Островский. «По моему требованию в отставку ушла первый заместитель руководителя департамента по здравоохранению Кристина Александровна Рябкова, которая во время введения ограничительных мероприятий находилась в отпуске за границей, но не прервала его, не вернулась в регион, чтобы в интересах жизни и здоровья смолян исполнять свой долг». Об этом: Замглавы смоленского облздрава уволена за отпуск во время пандемии

20:32 13.04.2020 В отношении ООО «УК «Группа ГАЗ» составлен протокол в связи с поступившими в адрес нижегородского губернатора Глеба Никитина сигналами о нарушении режима повышенной готовности. Читайте также: «Группа ГАЗ» ответит в суде за огромные очереди на проходных

20:33 13.04.2020 По состоянию на 13 апреля в стационарах республики находятся 19 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. Остальные из 80 жителей республики, у которых выявлено заражение коронавирусом, находятся под наблюдением участковых врачей-терапевтов. Читайте подробнее: В минздраве Марий Эл рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

20:35 13.04.2020 В Ростовской области в связи с распространением коронавируса ограничили посещение кладбищ. Запрет будет действовать до 30 апреля. Подробности в материале: В Ростовской области из-за коронавируса запретили посещение кладбищ

21:11 13.04.2020 Вслед за Москвой, в Петербурге приостанавливается предоставление услуг каршеринга. Соответствующее решение принял губернатор Северной столицы Александр Беглов в целях профилактики коронавирусной инфекции. Подробности в материале: В Петербурге запретили каршеринг вслед за Москвой

21:12 13.04.2020 Петербургский ресторатор Александр Затуливетров передумал открывать свои заведения 15 апреля после того, как получил анонимное пожертвование в 200 тыс. рублей «на штраф». Об этом он сообщил в своем Facebook. Подробности в материале: Петербургский ресторатор получил 200 тыс. рублей и передумал открываться

21:13 13.04.2020 Подразделения Волжского спасательного центра МЧС России проводят санитарную обработку международного аэропорта Курумоч им. С. П. Королева. Фото: 63.mchs.ru

21:13 13.04.2020 Генеральная прокуратура Российской Федерации организовала надзор за расходованием денежных средств, выделенных властями на борьбу с коронавирусной инфекцией в стране. Читайте также: Генпрокуратура РФ будет следить за тратой средств на борьбу с COVID-19

21:20 13.04.2020 Начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков заявил, что в случае, если в автомобиле едет несколько человек, у каждого должен быть свой собственный пропуск.

21:31 13.04.2020 Мероприятие было отменено в связи с введением режима повышенной готовности из-за угрозы эпидемии коронавируса. Читайте также: В Москве отменили праздничный салют в честь 75-летия освобождения Вены

21:31 13.04.2020 Семьдесят жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, находившихся в обсерваторах Москвы и Московской области, будут доставлены в Петербург специальными автобусами в сопровождении машин ГИБДД. Об этом вечером 13 апреля сообщили в Смольном. Читайте подробнее: В Петербург везут 70 человек из обсерваторов Москвы и Подмосковья

21:32 13.04.2020 Московский оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что лечение в столице на дому проходят более шести тысяч человек.

21:39 13.04.2020 Более шести тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве проходят лечение на дому, сообщили в оперативном штабе столицы. Читайте подробнее: Более 6 тысяч больных COVID-19 в Москве проходят лечение на дому

21:49 13.04.2020 В правительстве Калининградской области дорабатывают правила порядка передвижения жителей региона на время режима самоизоляции. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Подробности в материале: В Калининграде дорабатывают порядок правил передвижения на время пандемии

21:50 13.04.2020 Следственный комитет России возбудил уже целый ряд уголовных дел по фактам распространения недостоверной информации о коронавирусной инфекции. Дела расследуются в Москве и Санкт-Петербурге, Саратовской, Тверской и Ленинградской областях, Бурятии, Приморском крае и других регионах, сообщили в пресс-службе ведомства. Об этом: В СК рассказали о новых уголовных делах из-за фейков о коронавирусе

21:58 13.04.2020 Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что власти столицы не планируют ограничивать поездки жителей города в другие регионы. По его словам, это может случиться, если соответствующее решение будет принято на федеральном уровне.

22:42 13.04.2020 В Москве сделано более 315 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе свыше 160 тысяч тестов сделано гражданам на дому, сообщили в оперативном штабе столицы. Читайте также: В Москве сделано более 315 тысяч тестов на коронавирус

22:47 13.04.2020 Генеральная прокуратура Российской Федерации взяла под контроль ход проверки в связи с информацией СМИ о массовом заражении коронавирусом в больнице в Уфе. Читайте также: Генпрокуратура взяла под контроль проверку заражения коронавирусом в Уфе

22:59 13.04.2020 В отношении жителей Москвы за два дня составлено около пяти тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции, сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. Подробности в материале: В Москве за выходные составлено 5 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции

23:30 13.04.2020 Более 12 тысяч москвичей зарегистрировались в качестве волонтёров для оказания помощи пенсионерам и многодетным семьям, которым нужна помощь из-за введённого режима самоизоляции. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. «Добровольцы покупают и доставляют продукты, лекарства, предметы первой необходимости. С обращениями работают два оперативных колл-центра, которые уже приняли 55 тысяч звонков. Кто-то звонит, чтобы оставить заявку на волонтерскую поддержку, а кто-то — чтобы просто задать вопрос и проконсультироваться. В день поступает около 650 заявок, и на данный момент обработано, то есть доставлено москвичам, больше 11 тысяч заказов», — сообщила Сергунина. Читайте подробнее: Свыше 12 тысяч москвичей записались в волонтеры для помощи пенсионерам

23:36 13.04.2020 Более 40% из числа новых пациентов с коронавирусной инфекцией в России не имеют симптомов заболевания, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента России Владимира Путина. Об этом: Попова: более 40% пациентов с коронавирусом в России не имеют симптомов

23:42 13.04.2020 В Вологодской области из-за ухудшения обстановки по коронавирусу усилили контроль на границе. Читайте подробнее: Всех въезжающих в Вологодскую область будут проверять на коронавирус

23:56 13.04.2020 Правительство Коми готовится к наихудшему сценарию по заболеваемости коронавирусом в регионе. Читайте подробнее: Власти Коми запланировали приобретение ещё 100 аппаратов ИВЛ

23:58 13.04.2020 Некоторые вестибюли 20 станций Московского метрополитена будут временно закрыты с 14 апреля в связи со снижением пассажиропотока, сообщает пресс-служба столичной подземки. Читайте подробнее: В Москве закроют вестибюли наименее востребованных станций метро

00:51 14.04.2020 Увеличение числа обращений к психиатрам на 30−40% с начала распространения коронавируса в России фиксируют российские специалисты. Подробности в материале: В России резко выросло число обращений к психиатрам

02:19 14.04.2020 Ещё 24 стационара в Москве будут перепрофилированы для приёма пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию в ближайшие 10 дней, сообщили 14 апреля в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Читайте подробнее: В Москве готовят ещё более 20 стационаров для больных COVID-19

02:50 14.04.2020 На Сахалине выявлен ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего 12 человек болеют COVID-19 в островном регионе. Об этом: На Сахалине 12 официально подтверждённых больных COVID-19

03:24 14.04.2020 В Приморье официально подтверждено ещё четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Подробности в материале: В Приморье выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом

03:41 14.04.2020 На вечер 13 апреля в Хабаровском крае выявлено 54 случая заболевания COVID-19, из них семь пациентов выздоровели, двое скончались от тяжелой формы пневмонии и сопутствующих заболеваний, 45 — продолжают лечение. Об этом: В Хабаровском крае 54 заболевших COVID-19

03:50 14.04.2020 В Приморье для лечения пациентов с COVID-19 закуплено лекарственных средств на сумму порядка 6 млн рублей. Подробности в материале: В Приморье закупили лекарства для лечения больных COVID-19

03:58 14.04.2020 В Благовещенске осудят мужчину, который после возвращения из Таиланда не стал соблюдать обязательный двухнедельный карантин. Читайте также: В Приамурье осудят нарушившего режим самоизоляции мужчину

04:00 14.04.2020 В селе Богородское Хабаровского края заразились коронавирусом сотрудники местной больницы — власти региона 12 апреля ввели карантин, выставили посты на въезде и выезде из населённого пункта. Подробности в материале: В Хабаровском крае сотрудники больницы заразились коронавирусом

04:21 14.04.2020 На Камчатке первая пациентка, излечившаяся от COVID-19, покинула медучреждение. Подробности в материале: На Камчатке первый пациент вылечился от COVID-19

04:23 14.04.2020 В Якутии за сутки выявлено ещё шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: два — в Алдане, три — в Ленске, один — в Вилюйске. Об этом: В Якутии выявлены шесть новых заболевших COVID-19

04:24 14.04.2020 В наукограде Кольцово официально зарегистрирован первый пациент с коронавирусом. Об этом в своём обращении к горожанам сообщил мэр Николай Красников. Градоначальник попросил не паниковать и соблюдать режим самоизоляции. «Самые разные слухи доходят, фейки, в которых число заражений удваивается или называются неверные места их выявления. Давайте не паниковать, всё зависит от нас. Сотрудники «Вектора», которые больше нас понимают в этом вирусе, и руководитель Ринат Амирович Максютов, и те, кто непосредственно занимается разработкой вакцины и каждый день не расстаётся с маской, они тоже озабочены тем, что у нас довольно вольное перемещение по Кольцово. Мною сориентирована полиция, участковая служба для того, чтобы как-то это пресекать на уровне разъяснения информации таким нашим гражданам и молодёжным и семейным группам о том, как нужно себя вести, но, надеюсь, вы это понимаете», — сказал мэр. Об этом: В Кольцово официально зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом

04:30 14.04.2020 В Еврейской автономной области официально подтверждён девятый случай заражения коронавирусной инфекцией. Все больные — из Октябрьского района. Об этом: В Еврейской АО подтверждён девятый случай заражения коронавирусом

04:45 14.04.2020 На Сахалине выявили 10 человек, нарушивших режим обсервации, введённый в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба губернатора и правительства Сахалинской области. Читайте также: На Сахалине на карантин посадили группу вахтовиков

04:58 14.04.2020 В Якутии сложная обстановка на Чаяндинском месторождении — шесть работников ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 13 апреля получили положительный результат теста на коронавирус. Читайте также: В Якутии с подозрением на COVID-19 госпитализировали вахтовиков

05:00 14.04.2020 Парадоксальная ситуация, при которой с увеличением распространения коронавируса пропорционально снижается индекс самоизоляции граждан, наблюдается в Москве, заявил президент Российского медицинского общества, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов 13 апреля в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Об этом: Ученый указал на странность ситуации с самоизоляцией в Москве

05:02 14.04.2020 Руководство Кроноцкого государственного заповедника приняло решение не поднимать расценки на предлагаемые услуги из-за коронавирусной пандемии, осложнившей ситуацию в туристической отрасли. Об этом: Кроноцкий заповедник на Камчатке отказался поднимать расценки для туристов

05:09 14.04.2020 Вместо планируемой домашней самоизоляции, всех пассажиров, которые прилетели 12 апреля из Южной Кореи в Хабаровск, отправили на карантин в обсерваторы. Читайте также: Прилетевших из Сеула в Хабаровск пассажиров отправили в обсерваторы

05:14 14.04.2020 В Биробиджане после выявления у одной из жительниц города сомнительного результата на коронавирусную инфекцию, оперативным штабом принято решение поместить весь подъезд, где она проживала, на двухнедельный карантин. Об этом: В Еврейской АО подъезд жилого дома закрыт на карантин по коронавирусу

05:21 14.04.2020 Наиболее опасными местами с риском повышенного заражения коронавирусом являются аптеки и магазины, заявил кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в интервью газете «Аргументы и Факты». Подробности в материале: Врач назвал места повышенного риска заражения коронавирусом

05:33 14.04.2020 В Южно-Сахалинске по дороге в обсерватор, в автобусе, трое мужчин проявили агрессию, пытались открыть двери. Как выяснилось, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Приехавшие полицейские увезли их в наручниках в отдел. Об этом: На Сахалине ехавшие в обсерватор нарушители самоизоляции устроили дебош