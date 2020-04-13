Ярославль, 13 апреля, 2020, 16:13 — ИА Регнум. В Ярославле среди заболевших новой коронавирусной инфекцией оказались сотрудники УМВД России по Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

УМВД России по Ярославской области

«На данный момент среди пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 — два сотрудника Управления МВД России по Ярославской области. Еще у одного предварительно положительный тест отправлен на подтверждение в московскую лабораторию. Все они госпитализированы в областную инфекционную больницу, где проходят лечение», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Все контактировавшие с больными сейчас находятся на карантине, у них взяты анализы на коронавирус. В здании УМВД проведена дезинфекция.