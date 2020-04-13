Грозный, 13 апреля, 2020, 16:12 — ИА Регнум. В Чечне от предупреждений местным жителям о недопущении нарушения режима полной самоизоляции перешли к решительным мерам. Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram заявил, что готов нарушить законы, только чтобы сохранить жизни населению республики.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Я готов принять всю ответственность на себя, если нужно пойду под трибунал, нарушая все возможные законы, но я сделаю всё, чтобы остановить эту заразу», — приводит слова чеченского лидера ИА «Грозный-информ».

Он также подчеркнул, что заставит тех, кто говорит о преувеличении угрозы, сидеть дома, чтобы снизить количество пострадавших от коронавируса.

«Шутки закончились, и я не могу допустить того, чтобы пострадал мой народ. Относитесь к этому как хотите, я нарушу все законы, но не дам уничтожить свой народ», — заявил Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне с сегодняшнего дня, 13 апреля, ужесточают режим самоизоляции — введен пропускной режим. Одна семья получит на семью всего один пропуск, в котором будут указаны дни и часы, когда можно будет выходить в магазин и в аптеку.