Ярославль, 13 апреля, 2020, 16:07 — ИА Регнум. В Ярославской области в пруду утонул трехлетний ребенок из Москвы. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Pixabay.com Детская рука

«На прошлой неделе в регион приехала многодетная семья из Москвы, которая остановилась в гостевом доме. В результате того, что дети остались без присмотра, ребенок утонул в пруду, расположенном на территории гостевого дома», — сообщил Михаил Крупин.

Уполномоченный по правам ребенка обратился ко всем родителям с призывом внимательно следить за детьми, которые сейчас практически все время проводят с родителями.

«Сейчас, в условиях самоизоляции, проводя дома значительную часть времени, детям особенно сложно. Дети не всегда правильно оценивают уровень опасности того или иного развлечения. Научить ребенка быть осторожным, не рисковать своим здоровьем и жизнью, не допускать опасных для себя ситуаций — это задача, обязанность и ответственность взрослого человека. Родители не задумываются, что, оставляя детей даже на непродолжительное время, они рискуют их жизнями. Берегите детей и не оставляйте их без контроля со стороны взрослых!» — сказал детский омбудсмен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на время карантина в Ярославскую область выехало много жителей столичного региона.