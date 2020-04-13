Калуга, 13 апреля, 2020, 18:21 — ИА Регнум. В Калужской области в 2019 году численность детей-сирот по сравнению с 2018 годом снизилась на 7% и составила 2628 человек. В замещающих семьях проживают 2384 ребенка — это 90,7% от общей численности детей-сирот, сообщает 13 апреля корреспондент ИА REGNUM по информации министерства труда и социальной защиты региона,

Фото министерства труда и социальной защиты Калужской области

В настоящее время в список получателей жилья включены 2244 человека. Из них право на предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда имеют 1606 человек. В 2019 году для детей-сирот была приобретена 131 квартира. Это на 66 квартир больше, чем в 2018 году. Однако для ликвидации очереди на получение жилья этого недостаточно. В 2020 году на федеральном уровне будет принято решение, позволяющее приобретать жилые помещения детям-сиротам по рыночной стоимости.

«В настоящее время размещено около 29 аукционов. Мы будем просить больше финансирования. Проблема в том, что до этого года мы не могли приобретать жилье в достаточном количестве за предлагаемую цену», — сказал на заседании областного правительства министр труда и социальной защиты региона Павел Коновалов.

Врио калужского губернатора Владислав Шапша предложил в качестве одного из вариантов решения жилищной проблемы детей-сирот активизировать на территории области строительство арендного жилья.

Напомним, в 2019 году на социальную поддержку детей-сирот в Калужской области было направлено свыше 630 млн рублей. В 2020 году на эти цели в региональном бюджете предусмотрено около 789 млн рублей.