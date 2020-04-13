Ярославль, 13 апреля, 2020, 14:39 — ИА Регнум. У четырех жителей Гаврилов-Ямского района Ярославской области получен положительный результат на коронавирус, в их числе медики местной детской поликлиники. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт районной администрации. Положительные тесты отправлены для повторной проверки в московскую лабораторию. Как ранее сообщало ИА REGNUM, диагноз «коронавирусная инфекция» официально подтвержден у жительницы деревни Стогинское Гаврилов-Ямского района. Теперь в зону риска попали и медицинские работники местной центральной районной больницы.

Гаврилов-Ямская ЦРБ Районная больница в Гаврилов-Яме

«Их состояние характеризуется как средней степени тяжести, болезнь протекает с высокой температурой и другими симптомами ОРВИ. На дезинфекцию закрыто детское отделение поликлиники районной больницы, где они работали. У всех пациентов и врачей взяты анализы на наличие вируса. Ситуация находится на контроле департамента здравоохранения», — считает главный врач Гаврилов-Ямской ЦРБ Константин Шелкошвеев.

Глава района призвал людей реже покидать свои квартиры и оставаться на самоизоляции.

«Коронавирус не где-то далеко, он уже пришел в наш район, и единственная возможность не допустить дальнейшего распространения инфекции — самоизоляция. Но многие граждане, видимо, до сих пор не осознали всей серьезности ситуации, продолжают вести себя беспечно и гуляют по улицам, Будьте сознательными — оставайтесь дома!» — сказал глава Гаврилов-Ямского района Алексей Комаров.

Районная администрация проводит дезинфекцию домов, в которых проживают больные с подозрением на COVID-19.