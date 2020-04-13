Светогорск, Ленинградская область, 13 апреля, 2020, 13:52 — ИА Регнум. Строительство нового моста, соответствующего всем современным требованиям, на 36-м км автодороги Выборг — Светогорск, входящей в состав федеральной трассы А-181 «Скандинавия», идет строго по графику. Уже в мае дорожные рабочие приступят к монтажу металлоконструкций пролетного строения моста с левого берега реки Вуоксы. Об этом 13 апреля сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото: пресс-служба Упрдор Северо-Запад Подготовка к монтажу пролетного строения моста через Вуоксу в Ленинградской области.

В настоящий момент специалисты разбирают конструкцию старой переправы, эти работы выполнены на 75%. Кроме того, специалисты устроили часть технологического моста со стороны Светогорска, демонтировали шесть из восьми пролетов существующего моста. Также продолжается ремонт пяти из девяти монолитных опор основного моста. Идет подготовка котлована, который будет использоваться при укрупнительной сборке металлоконструкций основного моста.

«В мае по графику планируется приступить к монтажу металлоконструкций пролетного строения моста с левого берега Вуоксы. Все работы на объекте ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Обновленное искусственное сооружение планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2021 года», — отметили в Упрдоре.

Напомним, капитальный ремонт моста через реку Вуокса на автодороге Выборг — Светогорск начался летом 2019 года. Существующий мост, построенный в 1976 году, к моменту капремонта перестал отвечать современным нагрузкам. В рамках контракта специалисты фактически возведут здесь новое искусственное сооружение протяженностью 204,9 м.

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