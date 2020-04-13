Архангельск, 13 апреля, 2020, 13:43 — ИА Регнум. В Архангельске зарегистрирован первый случай летального исхода пациента с новым коронавирусом. Информацию об этом ИА REGNUM подтвердили в оперативном штабе.

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По данным штаба, скончалась пожилая женщина, которая сдала предварительно положительный тест на коронавирус. Федеральной лабораторией диагноз пока не подтвержден.

По данным на 13 апреля, в Архангельской области официально подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших составило 31 человек, из них пятеро пациентов уже выздоровели и выписаны из больниц.