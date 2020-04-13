Санкт-Петербург, 13 апреля, 2020, 13:30 — ИА Регнум. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в связи с угрозой коронавирусной инфекции распорядился о том, что в период с 14 по 19 апреля богослужения в храмах будут происходить без участия прихожан. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщается на официальном сайте епархии.

Дарья Драй ИА REGNUM Казанский кафедральный собор

Напомним, 13 апреля у православных началась страстная седмица, которая 19 апреля завершится праздником Светлого Воскресения Христова — Пасхой. До сегодняшнего дня храмы Санкт-Петербургской епархии для верующих не закрывались, им лишь рекомендовалось не посещать церковные службы и молиться дома.

«По благословению Святейшего Патриарха Кирилла в период с 14 по 19 апреля во всех приходских и монастырских храмах епархии надлежит совершать богослужения без участия прихожан. В них могут находиться только клирики, певчие, церковные работники, волонтеры и съемочные группы, обеспечивающие трансляции», — сказано в документе, который подписал митрополит Варсонофий.

«К сожалению, ситуация с каждым днем только ухудшается. Оказалось, что в Санкт-Петербурге соблюсти в полной мере санитарные нормы в грядущие великие и святые дни не представляется возможным. Прихожан много, а храмов, особенно в спальных районах, по-прежнему не хватает», — объяснил митрополит причину тяжелого решения закрыть храмы в пасхальную неделю.

Настоятелям храмов поручено всеми доступными способами сообщить прихожанам о совершении богослужений в закрытом режиме и о том, где их можно увидеть в интернете.

Митрополит Варсонофий попросил клириков и мирян «отнестись к этому с пониманием, уповая на всеблагую и совершенную волю Божию, которая помогает человеку идти по пути спасения».

Ранее Смольный издал постановление о запрете посещения храмов из-за угрозы коронавируса, однако верующие продолжали приходить на службы, хотя в гораздо меньшем количестве.