Санкт-Петербург, 13 апреля, 2020, 13:04 — ИА Регнум. Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России», генеральный директор ООО «Доверие Девелопмент» Дмитрий Панов рассчитывает на то, что российское правительство пойдёт навстречу предпринимателям, переориентировавшим свою деятельность на выпуск важных для населения средств защиты. Рассказывая корреспонденту ИА REGNUM о том, что в Северной столице удалось сделать в условиях мировой эпидемии коронавируса, он отметил:

Пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России», генеральный директор ООО «Доверие Девелопмент» Дмитрий Панов

«Уже более месяца ведется работа Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» в качестве отклика на текущую макроэкономическую и эпидемиологическую ситуацию. Уже проведено достаточно большое количество семинаров и конференций, а по их результатам подготовлен ряд обращений в адрес федеральных и региональных органов власти на предмет тех мер поддержки, которые необходимы для представителей предпринимательского сообщества регионов. Часть этих предложений нашла отражение в утвержденных постановлениях правительства РФ и правительства Санкт-Петербурга.

К середине марта сложилась достаточно негативная обстановка с точки зрения возможности приобретения средств индивидуальной защиты, медикаментов и антисептиков в крупных масштабах. На текущий момент ситуация начала стабилизироваться. Сейчас организации нашего регионального отделения, которых, к слову, насчитывается свыше 300, смогли адаптироваться к ситуации и отреагировать в зависимости от своих возможностей.

Одни компании закупили оборудование для собственного производства средств защиты, масок и спецодежды. Другие переформатировали часть своего бизнеса. Например, рекламно-производственная компания «Реком» добавила в свою продуктовую линейку защитные экраны для сотрудников в кассовой зоне, информационные таблички и наклейки на окна, пол и стены, ленточную разметку, сохранив таким образом производство и рабочие места.

Четыре компании нашего отделения приступили к разработке и выпуску современной антисептической продукции, которая будет существенно дешевле иностранных аналогов. Сейчас мы оказываем таким организациям юридическую поддержку для получения необходимых лицензий и сертификатов — пока что сроки их оформления составляют более месяца. Надеемся, что в ближайшее время федеральным правительством РФ будут сделаны необходимые шаги навстречу предпринимателям, перепрофилировавшим свою деятельность по выпуску важных для населения средств защиты, в направлении сокращения сроков лицензирования и сертификации.

Кроме того, сейчас наша организация запустила проект «Биржа добрых дел». В рамках проекта компании, которые занимаются доставкой товаров или поставкой медицинских препаратов и у которых недостаток в кадрах, размещают вакансии. Таким образом, предприятия из менее пострадавших экономических отраслей города в прямом смысле этого слова протягивают руку помощи работникам предприятий, приостановивших свою деятельность или находящихся в сложных условиях».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в своём втором обращении к нации президент России Владимир Путин заявил о необходимости продления нерабочих дней до 30 апреля включительно, поскольку пик эпидемии коронавируса ещё не пройден. Впоследствии было сказано о необходимости в сложившихся условиях поддержать как граждан, так и экономику.

ИА REGNUM ведёт трансляцию «Коронавирус в России: проверка на прочность».