Тирасполь, 13 апреля, 2020, 12:58 — ИА Регнум. В Приднестровье назвали «спекулятивными выпадами» заявления вице-премьера Молдавии по «реинтеграции» Кристины Лесник о некой «самоизоляции» ПМР и требования кишиневской чиновницы созвать «экстренное» видеозаседание с участием представителей формата «5+2». Как передает ИА REGNUM, в МИД Приднестровья заявили, что «в условиях отсутствия убедительных аргументов молдавская сторона демонстрирует критическое снижение своего профессионального уровня, что негативно отражается на качестве диалога и мешает прогрессу в урегулировании».

Mgb.gospmr.org Граница ПМР

Лесник, напомним, возмутилась, что молдавских врачей не пускают в Приднестровье, а население ПМР не имеет доступа к лекарствам и молдавской системе медобслуживания. В Тирасполе это назвали инсинуациями. Там отметили, что в Приднестровье гражданам было выдано более 100 пропусков для выезда за рубеж на лечение. А Молдавия тем временем неоднократно блокировала доставку в Приднестровье лекарств и медоборудования, используя административно-бюрократические барьеры.

«Сегодня РМ руководствуется публично озвученным ультимативным подходом о том, что весь транзит грузов, включая импорт медикаментов, должен рассматриваться с точки зрения т. н. «процесса реинтеграции». Такие антигуманные модели поведения лишают молдавскую сторону правовых и моральных аргументов для тиражирования обвинений в неких ограничениях доступа к лекарствам», — отметили в МИД ПМР.

Заявления об отсутствии у Кишинёва информации о борьбе с пандемией в Приднестровье, как отмечают в Тирасполе, «демонстрируют уровень профпригодности сотрудников офиса политического представителя РМ».

«Как известно, медицинское взаимодействие двух государств буквально с первых дней борьбы с пандемией осуществляется в постоянном режиме, а все тесты по определению COVID-19 в ПМР делаются в молдавских лабораториях. Сведения об эпидемиологической ситуации в Приднестровье имеются в открытом доступе. Кроме того, 8 апреля молдавской стороне было официально направлено письмо с детальным изложением эффективных апробированных рекомендаций по борьбе с инфекцией на основе приднестровского опыта», — подчеркнули в ведомстве.

Очевидный спекулятивный характер, как отметили в МИД ПМР, носят выпады об установке постов на государственной границе, поскольку эта сфера относится к зоне безопасности и не может обсуждаться на уровне формата «5+2», о чём политпредставитель Молдавии хорошо осведомлён.

«Декларации молдавской стороны нацелены на отвлечение внимания международных партнёров и широкой общественности от реальных проблем как в рамках пакета «Берлин+», так и сопряжённых с распространением коронавируса», — подчеркнули в ведомстве.

Более того, там отметили, что в условиях пандемии устроенная Молдавией банковская блокада приводит к тому, что не только проживающие в Приднестровье граждане России пенсионного возраста, но и сотрудники молдавских учреждений вынуждены рисковать собственным здоровьем, выезжая для снятия денежных средств в условиях карантина.

«Как видим, даже чрезвычайная жизненная ситуация не является основанием для пересмотра молдавской стороной антигуманных политизированных подходов, а лицемерные публичные истерики прикрывают неспособность урегулировать реальные проблемы», — отметили в МИД ПМР.

«Призываем молдавскую сторону прекратить любые формы блокад и шантажа Приднестровья, незамедлительно вернуться к профессиональному диалогу и в полном объёме выполнить все свои обязательства, официально принятые в международном переговорном процессе с Приднестровьем», — подвели итог в приднестровском ведомстве.

Молдавия потребовала в срочном порядке провести раунд переговоров в формате «5+2» по молдавско-приднестровскому урегулированию. В Кишиневе обвинили ПМР в «самоизоляции» от Молдавии в условиях эпидемии коронавируса, и в результате в Кишиневе «не осведомлены о реальной ситуации с коронавирусом в Приднестровье».

Напомним, в разгар пандемии коронавируса Молдавия блокировала ввоз лекарств на территорию ПМР. Автомобили с медикаментами для Приднестровья простояли на молдавско-украинской границе около недели, и часть из них пропустили только после вмешательства международных посредников.

Вслед за лекарствами Молдавия заблокировала ввоз в Приднестровье компьютерной техники, необходимой для запуска дистанционного обучения приднестровских школьников и студентов в условиях карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса.

В условиях пандемии Молдавия сохраняет и банковскую блокаду, в результате чего пожилые жители ПМР в условиях эпидемии вынуждены ездить в населенные пункты соседней Молдавии, где выявлены сотни зараженных, чтобы снять пенсии со своих карточек.