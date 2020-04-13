Ярославль, 13 апреля, 2020, 12:05 — ИА Регнум. Белорусский специалист Андрей Скабелка хотел бы возглавить ярославский «Локомотив». Об этом агент тренера сообщил агентству ТАСС. Последние два сезона Скабелка тренировал клуб Континентальной хоккейной лиги «Барыс» из Нур-Султана. В этом сезоне команда вышла во второй раунд Кубка Гагарина, однако в апреле казахстанский клуб официально заявил, что не смог договориться со Скабелкой о новом контракте.

ХК «Барыс» Андрей Скабелка

«У нас основная цель и приоритет — Ярославль. Но говорить о том, что подписан контракт и достигнуты все договоренности, преждевременно», — заявил в интервью агентству ТАСС агент тренера Шуми Бабаев.

Официальные комментарии от ярославского клуба не появятся до 30 апреля. Именно до этой даты действует контракт Скабелки с «Барысом».

Пока «Локомотив» объявляет только о продлении контрактов с игроками. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в ярославской команде продолжит выступать 31-летний защитник Роман Савченко. Он заключил новое однолетнее соглашение с клубом.

ХК «Локомотив» Роман Савченко

Кроме того, как ранее сообщало ИА REGNUM, «Локомотив» объявил о расставании с защитниками-легионерами — шведом Стаффаном Кронваллем и чехом Якубом Накладалом.