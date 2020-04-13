Калуга, 13 апреля, 2020, 13:06 — ИА Регнум. Пятеро взрослых и один ребёнок 12 апреля вернулись в Калужскую область из Японии. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети врио губернатора области Владислав Шапша.

Скрин видио страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Калужане благополучно возвратились из Японии в Россию

«Благополучно решили вопрос с возвращением из Японии шестерых наших земляков. Среди них — женщина в возрасте, маленький ребёнок, беременная. Поздно вечером двумя машинами в сопровождении фельдшера доставили их из аэропорта Шереметьево в Калужскую область. Они находятся в обсерваторе в Людиново. Если тестирование не выявит болезнь, то после окончания карантина они отправятся домой. Понимаю калужан, критиковавших земляков, которые в период пандемии отправились за границу. Но, как говорится, мы своих не бросаем. Люди обратились за помощью, мы оказали им содействие в возвращении на Родину», — написал Владислав Шапша.

Ранее один из находящихся за границей калужан обратился в социальных сетях к врио калужского губернатора с просьбой помочь выехать из Японии.