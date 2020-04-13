Ярославль, 13 апреля, 2020, 11:33 — ИА Регнум. В Ярославской области выявлено 9 новых условно положительных тестов на COVID-19. Лабораторно подтвержденных диагнозов за прошедшие сутки нет. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Ярославская инфекционная больница

«Новых подтверждённых тестов на коронавирусную инфекцию в регионе нет. Один из условно положительных, отправленных накануне, не подтвердился. К оставшимся трём добавилось 9 сомнительных», — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в социальных сетях.

Всего в настоящий момент в регионе официально заболели 27 человек, 6 из них выздоровели. За сутки было обследовано 384 человека.