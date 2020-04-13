Кострома, 13 апреля, 2020, 11:31 — ИА Регнум. Жителей Костромской области обяжут носить медицинские маски в местах массового скопления людей. Об этом на еженедельном совещании в администрации региона 13 апреля сообщил губернатор Сергей Ситников.

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«В ближайшее время на оперативном штабе будет принято решение об обязательном ношении масок в местах массового скопления людей… Прошу максимально привлечь все предприятия, которые занимаются или могут заниматься пошивом масок», — сказал Сергей Ситников.

Таким образом, ношение масок в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового пребывания людей станет обязательным.

Напомним, ранее в Костроме наблюдался дефицит средств индивидуальной защиты. Купить маски в аптеках города по-прежнему довольно проблематично. 25 марта в областном центре наладили выпуск медицинских масок многоразового использования. Однако проблему розничного дефицита это не решило. Позже власти объяснили текущую ситуацию «повышенным спросом на изделия». По данным сервиса «По аптекам», медицинские маски есть только в одной аптеке областного центра.