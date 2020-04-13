Тюмень, 13 апреля, 2020, 11:27 — ИА Регнум. В Тюменской области на 13 апреля выявлено 14 новых случая заражения новым коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

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По данным портала Стопкоронавирус.ру в регионе с начала распространения выявлено 53 случая заражения SARS-CoV2, из них вылечились 9 человек.

За последние сутки в России на 13 апреля 2020 года подтверждено 2 558 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 инфицированных SARS-CoV2, зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1 470 человек.