Ярославль, 13 апреля, 2020, 11:22 — ИА Регнум. В Ярославской области снизился экономически обоснованный тариф на проезд в пригородных поездах «Северной пригородной пассажирской компании». Он составит 8,16 рубля за пассажиро-километр вместо 8,23 рубля в настоящий момент. Приказ об этом издал департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Электричка

Ожидать снижения тарифа для населения не стоит, потому что он в 2,5 раза ниже экономически обоснованного. Для населения проезд стоит 3,3 рубля за пассажиро-километр. Разницу между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения компенсирует областной бюджет.

В 2020 году тариф для населения подорожал на 10 копеек — с 3,2 рублей до 3,3. Вероятно, снижение экономически обоснованного тарифа объясняется отменой ряда электричек. Это позволит бюджету несколько сократить расходы на эти цели.