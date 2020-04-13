Бийск, Алтайский край, 13 апреля, 2020, 11:22 — ИА Регнум. Компания «Эвалар» (Алтайский край) переключилась на производство антисептиков в промышленных масштабах. В связи с тем, что так называемых санайзеров, ставших предметом первой необходимости, критически не хватает, холдинг оперативно переоборудовал свои производственные линии, сообщает пресс-служба холдинга.

Пресс-служба компании «Эвалар» Первую партию санайзеров под маркой «ОРВИС» компания «Эвалар» передала социальным волонтерам в Москве

Теперь антисептики в форме спрея, геля и раствора производятся на линии косметической спиртосодержащей продукции. На сегодняшний день «Эвалар» может выпускать до 500 тысяч упаковок антисептиков в месяц, а при полной мощности предприятие готово предоставить до 1,2 млн упаковок ежемесячно.

Пресс-служба компании «Эвалар» На Алтае наладили промышленное производство антисептического спрея для рук

Бийчане новшество уже оценили: говорят, что флаконы по 50 и 100 миллилитров очень удобны. Такой антисептик можно положить в машину и взять с собой в дорогу. Первую партию антисептического спрея для рук под маркой «ОРВИС» «Эвалар» передал социальным волонтерам в Москве.

«Санитайзеры необходимы в качестве профилактической меры и защиты наших подопечных от коронавируса. Мы благодарны компании «Эвалар» за предоставленные антисептики», — рассказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

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