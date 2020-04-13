Калуга, 13 апреля, 2020, 12:44 — ИА Регнум. В Калужской области 13 апреля зафиксировано 34 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. 29 человек находятся на лечении. Пятеро выздоровели, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сводку оперативного штаба.

Admoblkaluga.ru В инфекционной больнице

На карантине в больнице находятся 43 человека. 18 человек с условно положительным анализом на коронавирусную инфекцию, направленным на проверку, ожидают результатов повторных анализов. Дома под наблюдением медиков находятся 1442 человека. По результатам анализов с наблюдения сняты 2984 человека.

На обсервацию в людиновский санатории «Спутник» помещен 21 человек. Четверо из них — дети.