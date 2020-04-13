Нижний Новгород, 13 апреля, 2020, 10:58 — ИА Регнум. Оргкомитет Третьего международного фестиваля веб-сериалов объявил прием заявок на специальный конкурс: в нем будут представлены первые серии новых веб-сериалов-проектов, специально созданных для показа в интернете. REALIST WEB FEST — единственный в России фестиваль веб-сериалов.

Пресс-служба фестиваля REALIST WEB FEST Фестиваль REALIST WEB FEST

Как сообщает пресс-служба смотра, на участие в этой конкурсной программе могут претендовать первые эпизоды веб-сериалов, произведенные в 2019—2020 гг., снятые на любых языках, но не превышающие продолжительность 24 минуты.

Третий REALIST WEB FEST планируется провести в Нижнем Новгороде с 1 по 5 августа 2020 года.