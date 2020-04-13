Гаврилов-Ям, Ярославская область, 13 апреля, 2020, 10:28 — ИА Регнум. В селе Стогинское Гаврилов-Ямского района Ярославской области подтвержден первый случай коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт администрации района. Кроме того, еще один положительный тест ожидает лабораторного подтверждения. Местным жителям раздали медицинские маски и советуют не выезжать за пределы села.

Елена Лекиашвили Стогинское

«В населенном пункте проведена дезинфекционная обработка всех помещений, где могла находиться заболевшая. Все местные жители обеспечены медицинскими масками. Сотрудники полиции и ГИБДД настоятельно рекомендуют людям не покидать населенный пункт. Дезинфекционные мероприятия проведены и по второму адресу, где получен условно положительный результат», — сообщили в администрации Гаврилов-Ямского района Ярославской области.

11 апреля в Гаврилов-Ямском районе было проведено 6 экспресс-тестов на COVID-19. Власти и врачи призывают жителей села оставаться дома.

«Как видите, болезнь уже не где-то далеко, она пришла и в наш район. А потому я убедительно прошу всех жителей оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. Только оставаясь на самоизоляции, мы сможем поставить заслон на пути дальнейшего распространения коронавируса», — сказал главный врач Гаврилов-Ямской ЦРБ Константин Шелкошвеев.

12 апреля в Ярославской области подтвердились 14 диагнозов COVID-19, случай в Гаврилов-Ямском районе в их числе.