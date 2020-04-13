Калуга, 13 апреля, 2020, 11:00 — ИА Регнум. В Калужской области в санатории «Спутник» на обсервацию по коронавирусу помещен 21 медик, и это число растёт. Также на обсервации находятся и четыре ребёнка — члены семей медработников. Об этом 13 апреля заявила на заседании областного правительства заместитель министра здравоохранения региона Наталья Огородникова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Появилась тенденция направлять медицинских работников в обсерватор. Получается так, что один пациент может до 13 медработников усадить на карантин. И мы тогда останемся в ограниченном количестве. Приняли решение о том, что пациенты любого профиля рассматриваются, как «ковидные», — сказала Наталья Огородникова.

На заседании было отмечено, что сегодня в инфекционном стационаре четверо больных лежат в реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое, но без отрицательной динамики. Всего в медучреждении от пневмонии лечатся 580 человек.