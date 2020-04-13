Чебоксары, 13 апреля, 2020, 09:27 — ИА Регнум. В Чувашии с начала пандемии по коронавирусу подтвердился 51 случай, в том числе два пациента выздоровели и выписаны домой. Об этом ИА REGNUM сообщили в минздраве республики.

Cap.ru В Чувашии призыву оставаться дома присоединились медицинские сестры хирургического отделения №6 республиканского онкодиспансера (опухолей молочной железы)

В Чувашии на утро 13 апреля подтвержден 51 случай новой коронавирусной инфекции, из них два человека прошли лечение и выписаны. В том числе 12 апреля подтвердились тесты на коронавирус у 11 человек, которые выявлены в ходе противоэпидемических мероприятий.

«Восемь человек — контактные лица, шесть пациентов и два сотрудника второй городской больницы. Еще одна пациентка находится в акушерском стационаре № 3 городской клинической больницы № 1. Двое граждан — приезжие», — говорят в министерстве здравоохранения.

Лабораторией центра гигиены и эпидемиологии в Чувашии проведено более 3400 лабораторных исследований. Всего с начала года под медицинским наблюдением находились 2647 человек, из них под наблюдением остаются 862 человека.

Напомним, первый пациент в Чувашии был выписан 4 апреля. Второй выздоровевший — 57-летний мужчина. По данным властей, он «перенёс заболевание в неосложненной форме», и 11 апреля был «выписан в связи с полным выздоровлением».

Напомним, ранее власти заявляли, что в Чебоксарах при росте подтверждённых случаев коронавируса пациентов смогут разместить в акушерском стационаре клинической больницы, которое представляет собой отдельно стоящее здание со своей инфраструктурой.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии из резервного фонда республики выделили более 128 млн рублей для реализации санитарно-противоэпидемических мероприятий. Кроме того, из федерального бюджета региону направлено 218 млн рублей на организацию медпомощи, ещё 48,15 млн рублей предусмотрено в виде стимулирующих выплат для медицинских работников.