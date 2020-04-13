Ярославль, 13 апреля, 2020, 08:50 — ИА Регнум. Ярославская областная дума опубликовала сведения о доходах депутатов за 2019 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Ярославская областная дума

Самым богатым, согласно официальным данным, стал связанный с группой «Ташир» предприниматель Тигран Казарян. В 2019 году он заработал 76 миллионов рублей. Доход его жены составил 205 миллионов рублей. На втором месте владелец ряда ярославских организаций из сферы торговли, ЖКХ и недвижимости Илья Круглов с заработком 56,6 миллиона рублей. На третьем месте гендиректор ИПГ «Спектр», владелец «Русских красок» и «Ярославского речного порта» Яков Якушев, получивший доход в 25,7 миллиона рублей.

Следом идут также хозяин «Русского леса» Михаил Никешин с 16,9 миллионов рублей и председатель профсоюза КХЛ Андрей Коваленко с 14 миллионами. Все депутаты из первой пятерки входят во фракцию «Единая Россия».

Ее членом является и формально самый бедный депутат. Это Андрей Щенников. Щенников долгое время являлся предпринимателем, однако в областной думе он стал депутатом на постоянной основе. В 2019 году он написал заявление об уходе с постоянной основы. Видимо, с этим и связано падение официального дохода, который составил лишь 567 тысяч рублей. Правда, жена депутата заработала более 10 млн рублей.

Абсолютное большинство депутатов Ярославской областной думы работает на постоянной основе и получает зарплату из бюджета. Их доходы остаются неизменными из года в года — от 1 до 2,4 млн рублей в зависимости от должности в региональном заксобрании.