Санкт-Петербург, 13 апреля, 2020, 03:11 — ИА Регнум. В арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил банкротный иск, поданный к старейшему предприятию судостроительной отрасли России — ПАО «Пролетарский завод», которое отработало почти 200 лет. Иск к производству пока не принят, а на самом предприятии отмечают, что кредитор воспользовался «форс-мажорной ситуацией, возникшей с объявленной пандемией вируса», и обещают решить вопрос по погашению долга «в ближайшее время», передаёт ИА REGNUM.

Пролетарский завод

Истцом выступило АО «КСМ Северо-Запад» из Санкт-Петербурга, признанное банкротом в апреле 2019 года. В середине февраля 2020 года суд уже удовлетворил гражданский иск АО к заводу на 1 550 405,67 рубля и 2 809 483,89 рубля задолженности по договорам от 2018 года «на выполнение работ по изготовлению составных частей рулевой машины «РМ250−2» и «на выполнение работ по изготовлению составных частей рулевой машины «РЭГ-8».

На сайте завода, созданного в 1826 году, обнародована официальная позиция ПАО на поданный иск. Уточняется, что факт долга предприятие не отрицает, добавляя, что данный вопрос обсуждался между руководством двух компаний и шли переговоры по решению проблемы. Также уточнялось, что к моменту подачи банкротного иска «Пролетарский завод» не получал «ни исполнительный лист, ни актуализированные счета, поэтому погасить задолженность общество не могло». Между тем в гражданском споре фигурируют мартовские ходатайства истца о выдаче исполнительного листа и завода-ответчика «о рассрочке исполнения судебного акта», которое было оставлено без движения до 27 апреля 2020 года.

«Несмотря на это, воспользовавшись форс-мажорной ситуаций, возникшей с объявленной пандемией вируса COVID-19, и как следствие — вынужденной временной приостановкой производства на ПАО «Пролетарский завод», кредитор предпринял попытку через суд объявить предприятие банкротом», — заявляется на сайте предприятия с уточнением, что никаких оснований признавать его несостоятельным на сегодня нет, а экономические показатели по итогам 2019 года, наоборот, выросли.

Напомним, «Пролетарский завод» входит в Объединённую судостроительную корпорацию. Именно на верфях завода — предшественника ПАО была построена первая российская металлическая подводная лодка водоизмещением 16,4 тонны.