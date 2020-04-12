Калуга, 12 апреля, 2020, 22:30 — ИА Регнум. В Калужской области по состоянию на 20:00 подтверждено 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на странице в социальной сети «ВКонтакте» врио губернатора Владислава Шапши 12 апреля.

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Из 34 подтверждённых случаев коронавируса 29 человек находятся на лечении и пятеро выздоровели. 18 человек с условно-положительным анализом на коронавирусную инфекцию, направленным на проверку ожидают результатов повторных анализов. На карантине в больнице находятся 36 человек. На обсервацию в санатории «Спутник» помещены 11 человек. Дома под наблюдением медиков — 1442 человек. По результатам анализов с наблюдения сняты 2887 человек.

Из 34 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 20 зафиксировано у жителей Калуги. Из них 15 находятся на лечении и пятеро уже выздоровели. Три подтвержденных случая у проживающих в Боровском, Малоярославецком районе и у жителей Обнинска. Два случая в Тарусском районе и по одному у проживающих в Думиничском, Медынском и Козельском районах.