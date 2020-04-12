Кострома, 12 апреля, 2020, 16:09 — ИА Регнум. В Костромской области официально подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом. Об этом 12 апреля сообщил региональный оперативный штаб.

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COVID-19 выявили у жителей Костромы, Нерехтского района и поселка Красное-на-Волге. Ранее все пациенты были изолированы в Окружную больницу костромского округа №2. По информации медиков, состояние всех троих больных «удовлетворительное, стабильное».

Также положительный результат на новый вирус показали анализы 59-летней костромички, скончавшейся 11 апреля в областном центре.

Напомним, ранее костромские власти сообщали о возможном снятии ограничительных мер с отдельных муниципалитетов Костромской области. Позже, когда коронавирус проник в отдаленные части региона, от идеи пришлось отказаться. Всего в Костромской области подтверждено 19 случаев заражения COVID-19. Трое инфицированных излечились, два — погибли.