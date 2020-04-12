Тольятти, Самарская область, 12 апреля, 2020, 15:50 — ИА Регнум. Площадь пожара в Тольятти на открытой площадке увеличилась до 800 кв. метров. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

63.mchs.gov.ru Тушение пожара в Тольятти

По сообщению пресс-службы ведомства, пожарные тушат горящие поддоны на открытой площадке в Центральном районе Тольятти на ул. Индустриальная, д. 8. При этом площадь пожара увеличилась за счет распространения огня на соседнее здание.

Отмечается, что пожар на площади 800 кв. метров локализован. В настоящее время с огнем борются 77 спасателей на 27 единицах техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что днем 12 апреля на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре на открытой площадке в Тольятти. Прибыв на место пришествия, они установили, что на открытой площадке горят поддоны. Площадь пожара тогда составила 500 кв. метров. Был объявлен ранг пожара — Пожар № 2.