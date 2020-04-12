Саратов, 12 апреля, 2020, 14:51 — ИА Регнум. 12 апреля исполнилось 96 лет ветерану Великой Отечественной войны Марии Филипповне Лиманской, регулировщице, известной во всём мире как «королева Бранденбургских ворот» или «Бранденбургская мадонна». Легендарная именинница проживает в одном из сёл Саратовской области.

«Бранденбургская мадонна»

Черно-белый снимок военного фотокорреспондента Евгения Халдея в мае 1945 года стал одним из символов Победы. На этой фотографии на фоне полуразрушенных Бранденбургских ворот запечатлена за своей привычной работой молодая ефрейтор Мария Лиманская (Шальнева), снимок вошёл в историю под названием «Бранденбургская мадонна».

Мария Лиманская ушла на фронт 18-летней девушкой из села Старая Полтавка в Волгоградской области.

«На обучение мне дали несколько дней, а дальше — война. Мне, тогда еще молодой девушке, в любую погоду приходилось стоять на посту и по шесть, и по восемь часов. Иногда теряла сознание, но страшнее всего было работать, когда рядом бой», — рассказывает Мария Филлиповна.

На одной из фронтовых дорог девушке удалось встретиться с Уинстоном Черчиллем, который возглавлял кортеж, направляющийся на Потсдамскую конференцию. Премьер-министр Великобритании заметил стоящую на посту девушку и спросил через переводчика, не обижают ли её английские солдаты.

«Пусть только попробуют. Наши ребята меня в обиду не дадут!», — ответила Лиманская.

В связи с действующим в регионе режимом самоизоляции поздравление с днем рождения было дистанционным, но не менее тёплым и приятным.

Пресс-служба Росгвардии по Саратовской области Поздравления именинницы

«Дорогая Мария Филипповна! Для меня большая честь поздравить Вас сегодня с днем рождения. Вы удивительная, добрая, сильная духом женщина! Мы всегда будем помнить, что мы в неоплатном долгу перед теми, кто ценой своей жизни принес нам долгожданную победу. Радостно видеть Вас в добром здравии и хорошем настроении. Спасибо Вам за все, живите долго. Желаю Вам тепла и заботы родных и близких, мирного неба. Низкий Вам поклон!», — обратился к ветерану начальник Управления Росгвардии по Саратовской области по телефону.

Мария Лиманская сердечно поблагодарила росгвардейцев за поздравления, особую признательность она выразила за то, что многие годы её не забывают, приезжают и рассказывают о службе.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо федеральных выплат к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Саратовской области предусмотрена региональная выплата ветеранам и инвалидам войны в размере 10 тыс. рублей. Количество получателей этой выплаты в регионе составляет 409 человек, таким образом, на эти цели направят 4,09 млн рублей. Финансирование выплат планируется за счет экономии, ожидаемой в связи с принятыми в ноябре прошлого года изменениями порядка социальной поддержки депутатов Саратовской городской Думы и лиц, замещавших муниципальные должности в муниципальном образовании «Город Саратов».