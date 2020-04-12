Чита, 12 апреля, 2020, 14:48 — ИА Регнум. Забайкальскому краю не удалось остаться территорией, где не выявили ни одного заразившегося коронавирусам. По данным руководителя управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светланы Лапы, в регионе уже выявили 14 случаев SARS-CoV2.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Установлено, что заболевшие и лица с подозрением на заболевание прибыли из регионов РФ, неблагополучных по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В основном это привозные случаи из городов Москва и Владивосток, в одном случае — контактные лица. Отмечен также единичный случай завоза из Армении и единичный случай из Португалии», — сказано в официальном сообщении забайкальских властей.

Напомним, по состоянию на 8 апреля в 82 регионах России выявили 8672 случая коронавируса. Ранее сообщалось, что, помимо женщины, прибывшей в Читу из Москвы, положительные результаты на наличие COVID-19 оказались у пациентки, которая, прибыв в край из Москвы, находилась в Улетах.

Читайте также: В Забайкалье коронавирус заподозрили ещё у четырёх пациентов