Сухиничи, Калужская область, 12 апреля, 2020, 13:16 — ИА Регнум. Тела двух женщин 88 и 30 лет были обнаружены после пожара в частном деревянном доме в селе Уруга Сухиничского района Калужской области, сообщили 12 апреля корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Частный дом после пожара

Совместно со специалистами следователи провели осмотр места происшествия, установили предполагаемый очаг пожара. Опрошены очевидцы. В доме постоянно проживали пять человек, но на момент пожара в нём находились только потерпевшие.

В рамках проверки проводятся экспертизы, направленные на установление причины возгорания и причины смерти погибших.