Калуга, 12 апреля, 2020, 12:27 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки у 17 человек анализы на коронавирусную инфекцию дали условно-положительный результат, они направлены на проверку. Всего результаты повторных анализов ожидают 28 человек. Об этом сообщается на странице в социальной сети «ВКонтакте» врио губернатора Владислава Шапши 12 апреля.

Admoblkaluga.ru В обсервационном отделении МРНЦ им. А.Ф. Цыба развернуты дополнительные 30 коек и при необходимости будут подготовлены еще 70 коек

Однако число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции не изменилось — их по прежнему 24. На лечении находятся 19 человек и пятеро выздоровели. На карантине в больнице находятся 36 человек. Дома под наблюдением медиков — 1333 человек. По результатам анализов с наблюдения сняты 2885 человек.

На обсервацию в людиновском санатории «Спутник» помещены семь человек. Это контактировавшие с больными медики и члены их семей.