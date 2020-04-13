Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 13 апреля, 2020, 03:00 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг. 13 апреля: освобождены Симферополь и Евпатория.

13 апреля 1944 года войска 4-го Украинского фронта при поддержке партизан освободили Евпаторию и Симферополь. Части отдельной Приморской армии заняли город и порт Феодосия, города Старый Крым и Ислам-Терек, а также железнодорожную станцию Владиславовка.

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