Барнаул, 12 апреля, 2020, 09:30 — ИА Регнум. Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Иван Мордовин («Единая Россия») не исключает, что после эпидемии коронавируса начнётся процесс дезурбанизации российских деревень.

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«В последнее время часто пишут о том, что пандемия коронавируса изменит наш мир и он уже не будет таким, как прежде. Соглашусь с тем, что мы являемся свидетелями различных трансформаций, которые значительно повлияют на наше будущее. В частности, COVID-19 наверняка заставит многих по-новому посмотреть на выбор места жительства.

Города сегодня стали главными очагами распространения пандемии, а их жители получили различные антивирусные ограничения вплоть до штрафов и пропускного режима. В этих условиях появляется запрос на место для жизни, где в большей степени безопасно, но при этом не ограничивается личная свобода.

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С этой точки зрения, новые перспективы появляются у сельской местности. Ряд экспертов уже прогнозирует, что на фоне пандемии переселение из городов в села станет в ближайшие несколько лет общероссийским трендом. При этом будет серьезно возрастать рекреационная и туристическая функции села», — написал Иван Мордовин в своем телеграм-канале.

По его мнению, эту тенденцию необходимо обязательно учитывать Алтайскому краю, исходя из того, что стратегия развития региона уже в ближайшее время потребует значительных корректировок.

Напомним, ранее Центр отраслевой экспертизы РСХБ обнародовал прогноз, согласно которому в течение ближайших нескольких лет в сельскую местность из городов могут вернуться 2−3 млн человек.