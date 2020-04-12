Иркутск, 12 апреля, 2020, 08:12 — ИА Регнум. Шесть пациентов психиатрической больницы №1 в Иркутске в ночь на 12 апреля совершили дерзкий побег. Из кадров наружной камеры наблюдения видно, как молодой человек спокойно подходит к медицинскому посту, где в это время находятся двое сотрудников стационара, а потом неожиданно захватывает за шею женщину, приставив к её горлу неизвестный предмет.

Цитата из видео Момент захвата заложника в иркутской психбольнице

В это время второй сотрудник смотрит в экран своего смартфона, на ситуацию реагирует не сразу. Тем временем к столу подходит ещё один молодой человек, которому сотрудник психбольницы отдает ключи. Затем несколько человек проходят мимо камеры, в том числе и тот, кто захватил женщину.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России, сейчас к поискам беглецов подключены все наружные наряды полиции, а также оперативники и участковые уполномоченные полиции. Известно, что все шестеро — молодые парни в возрасте от 18 до 28 лет.