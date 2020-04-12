Москва, 12 апреля, 2020, 07:28 — ИА Регнум. По случаю отмечаемого сегодня, 12 апреля, Вербного воскресенья и в связи с текущей неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, Священноначалие рекомендует верующим временно воздержаться от посещения храмов и молиться дома. Об этом ИА REGNUM сообщил руководитель пресс-службы патриархата Владимир Легойда.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Церковь

«Организованы прямые трансляций богослужений на телеканалах «СПАС» и «СОЮЗ», ведутся трансляции в социальных сетях. В сети «Одноклассники» также запущен новый проект «Поговори со священником», где любой желающий может связаться со священнослужителем и получить ответ на интересующие его вопросы.

Священнослужители будут проводить богослужения в храмах, прихожанам же советуют читать тропари и окропить вербы, а потом и куличи святой водой со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа».

Хочу также напомнить, что духовные смыслы предстоящих праздников не исчерпываются получением вербы и освященного кулича, и пожелать всем вашим читателям здоровья, сил, внутренней стойкости и спокойствия в этот непростой, но все равно светлый предпасхальный период», — сказано в обращении Владимира Легойды к читателям ИА REGNUM.

Напомним, ранее Духовенство Русской православной церкви (РПЦ) призвало прихожан в праздник Входа Господня в Иерусалим, в Вербное воскресенье, Страстную седмицу, день Пасхи оставаться дома и возносить домашние молитвы.

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