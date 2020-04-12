Курган, 12 апреля, 2020, 05:01 — ИА Регнум. Курганская область не подошла ещё к пику заболеваемости COVID-19, и к нему регион неподготовлен. В первую очередь наблюдается нехватка аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Об этом заявил глава региона Вадим Шумков в своём Instagram.

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«Правда такова, что мы имеем аппаратов ИВЛ менее 30% от объёма, необходимого для инфекционного госпиталя. Кислорода — пока только 50% от требуемого объёма. Есть проблема со средствами защиты. Ситуацию с врачами в нашем регионе вы знаете не хуже меня. Не оцениваю сейчас, почему так произошло, это данность, которая нам досталась», — сообщил глава Зауралья.

Напомним, по данным оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, на утро 12 апреля в Курганской области зарегистрировано четверо заражённых SARS-CoV2.