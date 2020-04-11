Москва, 12 апреля, 2020, 02:28 — ИА Регнум. Прогноз инфекциониста, академика РАН Виктора Малеева по срокам окончания эпидемии коронавируса в России подтвердил главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им Н. Гамалеи, Виктор Зуев в интервью Nation News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Конечно, спада эпидемии коронавирусной инфекции ждать нужно не раньше июня», — заявил Зуев.

Как передавало 11 апреля ИА REGNUM, Малеев заявил, что при наиболее оптимистичном сценарии, эпидемия COVID-19 в РФ завершится в июне.