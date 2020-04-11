Сыктывкар, 12 апреля, 2020, 00:08 — ИА Регнум. С начала эпидемии в Коми выявлено 333 человека с подозрением на коронавирус SARS-CoV-2. Из них лабораторно подтверждены 208. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 3809 человек, в том числе 1030 человек прибыли из-за рубежа, 2779 — контактировали с заболевшими.

Случаи заражения выявлены в Сыктывкаре, Усинске, Ухте, Княжпогостском, Усть-Куломском, Корткеросском и Прилузском районах.

Напомним, в Коми официально подтверждены три случая летального исхода у пациентов с коронавирусом. Один пациент выздоровел.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми решили поднять иммунитет гражданам, находящимся под наблюдением медиков. Лечение, по их мнению, позволит замедлить скорость распространения коронавируса.