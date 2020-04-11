Севастополь, 11 апреля, 2020, 23:51 — ИА Регнум. Фрегаты Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» вернулись в свою базу в Севастополе и встали у штатных причалов, сообщает 11 апреля Отдел информационного обеспечения Черноморского региона.

Mil.ru Фрегат «Адмирал Эссен»

Подчёркивается, что корабли прошли двухнедельные карантинные мероприятия в море, а на рейде эпидемиологи Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) Черноморского флота провели на них специальные мероприятия, в том числе дезинфекцию корабельных помещений и медицинский осмотр членов экипажа.

Карантинные мероприятия и дезинфекция были проведены из-за пополнения запасов в одном из иностранных портов по маршруту перехода в последних числах марта.

По итогам медосмотра весь личный состав обоих фрегатов признан здоровым.

Как сообщало ИА REGNUM, экипажи фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» вернулись в Севастополь после выполнения задач в составе эскадры ВМФ России в Средиземном море.