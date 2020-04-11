Москва, 11 апреля, 2020, 21:50 — ИА Регнум. Водители такси в Москве будут обязаны проверять наличие спецпропусков у пассажиров в период действия ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом сообщил 11 апреля глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

«Они обязаны поверять наличие цифрового кода. Если у пассажира нет такого цифрового кода, начиная с 15 апреля, то они его не повезут», — приводит его слова РИА Новости.

Немерюк добавил, что у самих водителей такси также должны быть электронные пропуска, посколько данные организации имеет право работать.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня было объявлено, что с 15 апреля в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса жителям Москвы и Московской области потребуется оформлять специальные пропуска для передвижения по территории региона на личном и общественном транспорте.