Симферополь, 11 апреля, 2020, 21:50 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал условия для снятия ограничительных мер из-за коронавируса на полуострове. Соответствующее сообщение Аксенов опубликовал сегодня, 11 апреля, на своей странице в социальной сети Facebook.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

По словам Аксенова, власти полуострова, конечно, будут снимать ограничения, введенные в связи с коронавирусной инфекцией, а также расширять список предприятий, которым можно осуществлять деятельность, но только после того, как это позволит сделать эпидемиологическая ситуация.

«Мы будем снимать эти ограничения, будем расширять список работающих предприятий, как только позволит эпидемиологическая ситуация», — написал Аксенов.

Он подчеркнул, что власти ожидают встречного движения от работодателей и представителей бизнеса, а также от всех граждан — профилактические меры должны неукоснительно соблюдаться. Это является ключевым условием для возобновления и продолжения работы.

Все меры поддержки граждан в условиях ограничительных мер на полуострове будут реализованы в самые кратчайшие сроки, пообещал Аксенов.

Аксенов заявил, что он хорошо понимает усталость крымчан, накопившееся раздражение, финансовые и бытовые проблемы, а также тревогу за будущее, но на данный момент другого пути в борьбе с коронавирусом пока нет.