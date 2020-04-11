Ташкент, 11 апреля, 2020, 21:41 — ИА Регнум. Властям Узбекистана поступают обращения граждан республики, оставшихся в Российской Федерации в нынешних сложных условиях без работы и средств к существованию, говорится в сообщении МИД Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Узбекские граждане просят оказать помощь в вопросе предоставления российской стороной отсрочки по выплате авансовых платежей налога на доходы физических лиц по патентам до завершения карантина и полного восстановления рынка труда, без необходимости переоформления, аннулирования патента и привлечения к административной ответственности.

«По данному вопросу 5 апреля текущего года Министерство иностранных дел Республики Узбекистан направило ноту в Министерство иностранных дел Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также, 8 апреля председатель Сената Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана Танзила Нарбаева направила соответствующее письмо спикеру Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко.

«В письме выражено искреннее пожелание братскому народу России скорейшего преодоления эпидемии, отмечена особая важность укрепления в условиях глобальной пандемии коронавирусной инфекции многопланового сотрудничества между двумя странами, в том числе межпарламентского диалога», — отмечает МИД.

Также отмечается, что в Узбекистане высоко оценили решение правительства России предоставить узбекским гражданам возможность продления разрешительного срока пребывания в России, а также облегчения условий получения новых патентов для продолжения трудовой деятельности без необходимости выезда за пределы страны.

«Вместе с тем, была выражена просьба оказать практическое содействие в скорейшем положительном решении вышеуказанных проблем, с которыми сталкиваются наши сограждане. Надеемся, что обращение парламента и правительства Узбекистана в целях поддержки интересов граждан страны в столь трудное для всего человечества время, получит поддержку в России, которая является надежным стратегическим партнером и союзником нашей Родины», — говорится в сообщении.