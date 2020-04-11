Москва, 11 апреля, 2020, 21:26 — ИА Регнум. Численность наружных отрядов полиции в Москве увеличена. Дополнительные наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает Главное управления МВД России по столице.

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Сообщается, что в настоящее время столичная полиция в круглосуточном режиме проводит патрулирование всех районов города.

Кроме того, на всех въездах в Москву работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта и уточняют причину въезда в столицу.

Столичная полиция призывает москвичей к сознательности и соблюдению режима самоизоляции, а также других ограничений.

«Старайтесь не покидать жилище без крайней необходимости, отказаться от невынужденных поездок, по возможности свести к минимуму круг общения», — заявили в столичном главке.