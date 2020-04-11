Астрахань, 11 апреля, 2020, 21:21 — ИА Регнум. В Астраханской области у двух сотрудников областной инфекционной больницы диагностировали заражение коронавирусной инфекцией SARS-CoV2. Об этом 11 апреля сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в видеообращении к жителям области.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В областной инфекционной больнице два сотрудника получили заражение от пациентов, у которых первоначально была диагностирована обычная пневмония», — заявил глава региона.

Глава региона отметил, что шесть человек помещены под медицинское наблюдение в качестве лиц, контактировавших с зараженными сотрудниками больницы.

Напомним, ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 еще впереди и власти региона пока не будут смягчать режим самоизоляции, чтобы не допустить дальнейшего резкого распространения коронавируса.