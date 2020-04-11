Москва, 11 апреля, 2020, 20:38 — ИА Регнум.

50.мвд.рф Полиция и коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля при передвижении по территории Москвы и Московской области на личном и общественном транспорте необходимо иметь при себе специальный цифровой пропуск. Об этом 11 апреля он сообщил на своем официальном сайте.

«Начать оформление цифровых пропусков можно будет с понедельника 13 апреля 2020 года. Со среды 15 апреля 2020 года их наличие для поездок станет обязательным», — говорится в сообщении.

Градоначальник отметил, что порядок выдачи пропуска будет носить заявительный характер. Для его получения на портале столичной мэрии (MOS.RU) необходимо оставить заявление, в котором нужно указать причину будущей поездки.

Собянин подчеркнул, что цифровые пропуски необходимы жителям столичного региона только для поездок на личных автомобилях и общественном транспорте, на пешие передвижения действие указа не распространяется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что к вопросу о пропускной системе в столице в условиях пандемии власти города вернутся только в том случае, если эпидемиологическая ситуация будет развиваться неблагоприятно, либо же в случае роста количества нарушений домашнего режима.

Напомним, за последние сутки в столице выявили 1030 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 8852 заболевших.