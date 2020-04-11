Москва, 11 апреля, 2020, 18:26 — ИА Регнум. Судя по внешнеполитическим действиям США, именно эта страна первой разместит оружие в космосе, сообщил 11 апреля заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Коммерсанту».

Цитата из к/ф «В осаде 2». Реж. Джеф Мёрфи. 1996. США Боевой спутник

Российский дипломат поделился информацией о контактах с США и о заявлениях, звучащих из Вашингтона.

США, обвиняя Россию в «пропаганде», под которую, по версии американцев, подпадают даже предложения о контроле над вооружениями, сами ускоренно готовятся разместить в космосе ударные средства, в том числе для противоракетных целей.

Россия много раз предлагала американцам обсудить российско-китайский проект Договора о недопущении гонки вооружений в космосе. Москва и Пекин предлагали Вашингтону «подключиться или, как минимум, непредвзято взглянуть на наше предложение принять политическое обязательство о неразмещении первыми оружия в космосе».

В ответ Штаты заявляют, что «это предложение нужно трансформировать в обязательство «не размещать вторыми». Это, подчеркнул Рябков, является «неуклюжей попыткой навязать нам какое-то дополнительное обязательство».

Рябков «Именно США, по всем признакам, станут государством, которое, в отсутствие должного решения этой проблемы, первым разместит ударные системы в космическом пространстве».

Российская сторона, отметил дипломат, будет делать всё, чтобы этого не произошло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп 6 апреля подписал указ о коммерческом освоении ресурсов Луны, заявив, что США не считают космос «всеобщим достоянием».

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